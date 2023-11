Prezenter radiowy zastrzelony podczas audycji na żywo

Filipiński prezenter radiowy Juan Jumalon, znany jako DJ Johnny Walker, został w niedzielę zastrzelony w czasie audycji na żywo, którą prowadził ze studia w swoim domu. Napastnik miał zostać wpuszczony do studia, ponieważ twierdził, że chce ogłosić "coś ważnego" na antenie. To kolejny dziennikarz zabity w kraju uznawanym za jedno z najniebezpieczniejszych miejsc dla pracowników mediów.

57-letni Jumalon, znany jako DJ Johnny Walker, prowadził w niedzielę rano audycję ze studia w swoim domu na wyspie Mindanao, gdy niezidentyfikowany napastnik oddał do niego dwa strzały, w tym co najmniej jeden w głowę. Krewni przewieźli go do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon – przekazał na swoim portalu dziennik "Philippine Daily Inquirer".