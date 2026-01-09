Góra śmieci runęła na budynki. Ofiary śmiertelne, dziesiątki zaginionych

Zawaliła się góra śmieci na Filipinach Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W Cebu na Filipinach na wysypisku runęła góra śmieci. Odpady uderzyły w pobliskie budynki i uwięziły wiele osób pod gruzami.

Radny miasta Cebu Joel Garganera przekazał, że zdarzenie najprawdopodobniej było wynikiem złych praktyk w gospodarowaniu odpadami.

Akcję ratunkową utrudnia ryzyko dalszego osuwania się śmieci.

Góra śmieci runęła na wysypisku w mieście Cebu na Filipinach w czwartek wieczorem. Jak powiedział agencji Associated Press dyrektor regionalny policji Roderick Maranan, ściana śmieci uderzyła w magazyn, w którym pracownicy wysypiska segregowali odpady. Jak dodał, nie jest jasne, czy ucierpiały również osoby w sąsiednich budynkach, widocznych także na zdjęciach.

Jak przekazały lokalne władze, w zdarzeniu zginęły co najmniej dwie osoby: 22-letnia kobieta i 25-letni mężczyzna, a ponad 30 innych pozostaje zaginionych. Ratownikom udało się dotąd wydobyć spod śmieci i gruzów 12 osób - wszystkie to pracownicy wysypiska, którzy zostali przetransportowani do szpitala.

Góra śmieci runęła na budynki

Około 300 osób zostało skierowanych na wysypisko do pomocy w akcji ratunkowo-poszukiwawczej. Na miejsce wysłano również kilka koparek, karetek pogotowia i wozów strażackich. Na miejscu zbierają się też rodziny, które poszukują swoich bliskich i czekają na informacje w ich sprawie.

Burmistrz miasta Cebu Nestor Archival przekazał w poście w mediach społecznościowych, że "wszystkie zespoły reagowania nadal są w pełni zaangażowane w poszukiwania pozostałych zaginionych osób".

Burmistrz powiedział agencji informacyjnej ABS-CBN, że dotarcie do ocalałych może być utrudnione ze względu na ryzyko dalszego osuwania się góry śmieci.

Wysypiska śmieci w miastach

Nie wiadomo, dlaczego doszło do runięcia góry śmieci. Radny miasta Cebu Joel Garganera powiedział, że do zdarzenia doszło nagle, ale najprawdopodobniej było ono wynikiem długotrwałych złych praktyk w gospodarowaniu odpadami.

Wysypiska śmieci są powszechne w dużych miastach Filipin, takich jak Cebu - pisze BBC. To konkretne wysypisko ma powierzchnię około 15 hektarów.

