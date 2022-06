Syn byłego dyktatora zaprzysiężony na prezydenta Filipin

"To historyczny moment dla nas wszystkich"

Ceremonia zaprzysiężenia odbyła się w Narodowym Muzeum Sztuk Pięknych w stolicy kraju, Manili. W swoim wystąpieniu inauguracyjnym były senator i kongresmen powiedział, że jego "wezwanie do jedności" przemówiło do społeczeństwa, które dało mu "najsilniejszy mandat wyborczy w historii filipińskiej demokracji".

- To historyczny moment dla nas wszystkich. Wybraliście mnie, bym wam służył, by umożliwić przeprowadzenie zmian, na których skorzystają wszyscy. W pełni rozumiem wagę odpowiedzialności, jaką nałożyliście na moje barki. Nie lekceważę jej, ale jestem gotowy na to wyzwanie - oświadczył nowy prezydent.