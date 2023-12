Wybuch podczas mszy, zginęły cztery osoby. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie

W trakcie mszy w Marawi - największym muzułmańskim mieście Filipin - doszło do wybuchu ładunku, w wyniku którego zginęły cztery osoby. Przedstawiciel wojska podkreślił, że był to zamach terrorystyczny, z kolei szef policji sugerował, że atak mógł być zemstą. Ostatecznie to Państwo Islamskie wzięło odpowiedzialność za niedzielny zamach - podała agencja Reuters.