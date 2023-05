Dziennikarz radiowy zastrzelony na ulicy. Jego syn ruszył w pogoń za zabójcami

Bunduquin został śmiertelnie postrzelony przez dwóch napastników poruszających się na motocyklu - przekazał portal "Manila Bulletin", powołując się na ustalenia filipińskiej policji. Do ataku doszło w środę około godziny 4:20 nad ranem, przy jednym z okolicznych sklepów. W stronę 50-latka oddano serię strzałów. Mężczyzna został niezwłocznie przewieziony do najbliższego szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon.

Syn ruszył w pogoń za napastnikami

- Morderstwo Bunduquina to kolejny dowód na to, że na Filipinach dziennikarze wciąż są zagrożeni, mimo poprawy wskaźnika wolności prasy i stosunkowo bardziej przyjaznych relacji mediów z obecną administracją - ocenia, cytowany przez "The Guardian", Jonathan de Santos, przewodniczący Krajowego Związku Dziennikarzy Filipin.

Dziennikarz wcześniej dostawał pogróżki

W związku ze śmiercią Bunduquina ambasady Kanady i Nowej Zelandii wydały w środę wspólne oświadczenie. "Ataki na pracowników mediów muszą być niezwłocznie badane, a ich sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Wolność mediów jest integralną częścią demokracji. Dla jej ochrony niezbędne jest, by dziennikarze mogli wykonywać swoje obowiązki bez strachu o swoje bezpieczeństwo i swoje życie" - podkreślono w jego treści, cytowanej przez "Manila Bulletin". Zaapelowano również do filipińskich władz o "podjęcie konkretnych kroków", by postawić napastników przed wymiarem sprawiedliwości.