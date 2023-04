Wojska USA i Filipin w czasie ćwiczeń zatopiły okręt. Media: to sygnał dla Chin

Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych oraz Filipin przeprowadziły wspólne manewry na spornym Morzu Południowochińskim, w czasie których zatopiły wycofany ze służby okręt - podał w środę dziennik "Financial Times", oceniając to jako sygnał dla Chin, które spierają się z Filipinami o obszary tego morza.

W czasie ćwiczeń Balikatan siły Filipin i USA ostrzeliwały wycofany z użytku filipiński okręt najpierw z wyrzutni rakietowych HIMARS, a następnie z helikopterów i dział na lądzie oraz z jednostek morskich. Ostatecznie zatopiły go kierowane bomby zrzucone przez myśliwce F-16 i F-35 - podał "Financial Times".

Punkt zapalny Azji Wschodniej

Morze Południowochińskie to jeden z potencjalnych punktów zapalnych Azji Wschodniej. Chiny uznają prawie całe to morze za własne terytorium, co stoi w sprzeczności z roszczeniami Wietnamu, Filipin, Malezji, Brunei i Tajwanu do poszczególnych obszarów akwenu.