Filipiny chcą dialogu w sprawie spornych wód, ale Chiny "muszą przestrzegać prawa"

Rozmowy "przyjacielskie i szczere"

Rozmowy, do których doszło w ramach funkcjonującego od 2016 roku mechanizmu konsultacji dwustronnych, urzędnicy filipińskiego resortu dyplomacji określili jako "przyjacielskie i szczere". Jak wynika z oświadczenia, oba kraje wyraziły przekonanie o ważności dialogu dla złagodzenia napięć oraz "zrozumienia stanowisk i intencji" w spornym regionie. Filipiny powtórzyły jednak wezwanie do "przestrzegania przez Chiny międzynarodowego prawa".

Punkty sporne

Doprowadziło to do wymiany not dyplomatycznych i serii oświadczeń wygłoszonych w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Największe kontrowersje wzbudził opublikowany 3 maja wulgarny tweet szefa filipińskiej dyplomacji Teodoro Locsina Jr., w którym wezwał on Chiny do opuszczenia wód podlegających jurysdykcji Manili.