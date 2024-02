Filipiny. Biskupi wzywają rząd do łowisk rybackich na Morzu Południowochińskim w obliczu wrogich działań Chin

We wspólnym wezwaniu biskupi podkreślili, że niesprawiedliwe jest, aby rząd "pozwalał na wypędzanie naszych rybaków z łowisk, do których według prawa międzynarodowego mamy uprawnienia".

Biskupi o negatywnych skutkach polityki ustępstw wobec Chin

"Wszystkie środki prawne muszą zostać wyczerpane, aby to, co natura tak hojnie nam dała, mogło być nasze i mogło wyżywić pokolenia Filipińczyków, które jeszcze się nie narodziły. A jeśli obecne wysiłki dyplomatyczne nie wystarczą, to dopuszczalne - a nawet moralnie konieczne - jest odwołanie się do przyjaźni sojuszników, którzy mogą nam pomóc w obronie tego, co jest nasze!"