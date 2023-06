Filadelfia, zawalił się fragment autostrady. Na nagraniu chwile przed runięciem wiaduktu: gęsty dym i płomienie

Ważna autostrada dla Wschodniego Wybrzeża

Odcinek autostrady, na którym doszło do zdarzenia, znajduje się w północno-wschodniej części Filadelfii i łączy miasto z jego północnymi przedmieściami. W porze letniej w niedziele to tamtędy wracają do domów plażowicze. W ciągu tygodnia natomiast trasa jest zatłoczona przez mieszkańców dojeżdżających do pracy oraz ludzi zmierzających do Bostonu, Baltimore i Waszyngtonu. Dziennie przejeżdża nią 160 tysięcy pojazdów.