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Świat

Kradzież w sądzie. Z sejfu zniknął dowód w sprawie, miała go zastąpić mąka

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shutterstock_2442799989
Fidżi na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Z Sądu Najwyższego na Fidżi zniknęło kilkadziesiąt kilogramów kokainy, stanowiącej dowód w poważnej sprawie narkotykowej. Według doniesień mediów reszta została podmieniona na mąkę. Minister sprawiedliwości ocenił tę sytuację jako "szokującą".

Policja na Fidżi wszczęła dochodzenie w sprawie kradzieży w Sądzie Najwyższym. Jak podaje Reuters, powołując się na informacje służb, 15 września podczas kontroli odkryto, że z pomieszczenia, w którym przechowywano dowody rzeczowe, zniknęło siedem z 39 paczek kokainy. Skradziony materiał dowodowy ważył łącznie blisko 40 kilogramów, a jego wartość oszacowano na 31 mln dolarów (około 119 mln zł).

Narkotyki skonfiskowano w 2019 roku obywatelowi Fidżi i Kanady Joshui Azizowi Rahmanowi. Od 2021 roku były przechowywane w sądowym sejfie jako dowód w związku z postępowaniem odwoławczym od wydanego wówczas wyroku skazującego, informuje Reuters. Badania kryminalistyczne wykazały, że doszło do ingerencji we wszystkie dowody przechowywane w związku z tą sprawą. Według lokalnych mediów pozostałe paczki, których nie skradziono, miały zostać wypełnione mąką.

"Nikt nie uniknie kary"

Sprawę skomentował minister sprawiedliwości Siromi Turaga. - To szokujące. Nikt nie uniknie kary - powiedział serwisowi Fiji One zaznaczając, że nie jest to pierwszy taki przypadek. W marcu zniknęło 12 kilogramów skonfiskowanej kokainy, powiązanej z inną sprawą karną, przypomina CNN.

Najnowsza kradzież, jak wskazuje stacja, wywołała oburzenie opinii publicznej i parlamentarzystów. "Podmiana kokainy na mąkę, czy cokolwiek to jest, stanowi smutne świadectwo postawy osoby odpowiedzialnej za przechowywanie dowodów" - mówił w parlamencie polityk opozycji Jone Usamate cytowany przez CNN. Stwierdził też, że wpływa to na zaufanie do władz. - Skąd mamy teraz mieć pewność, że zawartość wszystkich dowodów rzeczowych jest rzeczywiście taka, jak deklarowano?

Podczas konferencji prasowej w środę komisarz policji Rusiate Tudravu podkreślił, że wytypowano sześć osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, które miały dostęp do sejfu. - Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni. Rząd jest zaniepokojony. Ja również się tym martwię - odparł dziennikarzom, gdy pytano go, czemu nie zaostrzono środków bezpieczeństwa po poprzedniej kradzieży.

Sakiusa Jitoko, zastępca dyrektora ds. kryminalistyki w policji Fidżi przekazał serwisowi Fiji One, że większość kamer monitoringu w magazynie, gdzie przechowywano dowody, była niesprawna i nie działał również system biometryczny.

Turystyczny raj i problem z narkotykami

Leżące na Oceanie Spokojnym Fidżi to popularny kierunek turystyczny, słynący z przyjaznej atmosfery, białych piaszczystych plaż i raf koralowych - zauważa CNN. Stało się w ostatnich latach kluczowym punktem tranzytowym dla narkotyków przemycanych z obu Ameryk na rynki w Australii, Nowej Zelandii i do niektórych rejonów Azji.

Kartele narkotykowe przemycają metamfetaminę, która trafia do lokalnych społeczności i doprowadza do uzależnień i obciążenia opieki zdrowotnej. Kilka dni temu władze ogłosiły wprowadzenie stanu wyjątkowego w związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem HIV. Fidżi notuje jeden z najgwałtowniejszych wzrostów zakażeń na świecie. Jako przyczynę tego stanu wskazuje się zażywanie narkotyków dożylnie.

Źródło: CNN, Reuters, Fiji One
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Tagi:
NarkotykiFidżi
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