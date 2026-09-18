Turystyczny raj ogłasza stan wyjątkowy z powodu epidemii. "Potrzeba pilnej reakcji"
We wtorek władze Fidżi ogłosiły wprowadzenie stanu wyjątkowego w związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem HIV. Obecnie szacuje się, że z wirusem żyje jeden na 60 mieszkańców wyspy, która liczy łącznie niecały milion ludzi. Jeszcze pięć lat temu był to jeden mieszkaniec na 167.
Minister zdrowia Antonio Lalabalavu poinformował, że w samym 2025 roku potwierdzono dokładnie 2016 nowych przypadków zakażenia. Według niego to oznaka "poważnego charakteru epidemii i potrzeby pilnej, skoordynowanej reakcji".
Epidemia HIV w turystycznym raju
Początek epidemii na Fidżi sięga stycznia 2025 roku. Wtedy zintensyfikowano testowanie, co stopniowo ujawniło skalę narastającego kryzysu. HIV występuje nawet u dzieci - w zeszłym roku z wirusem urodziło się ich 59, a 18 zmarło przed pierwszymi urodzinami.
Jednocześnie tylko 39 proc. osób zakażonych ma świadomość swojej choroby, a jedynie 22 proc. otrzymuje leczenie - wynika z szacunków Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS).
Odwrotnie do reszty świata
Sytuacja na Fidżi jest nietypowa, ponieważ na świecie wskaźniki zachorowalności na HIV spadają. W latach 2010-2025 był to spadek o ok. 42 proc. Tymczasem Fidżi notuje jeden z najgwałtowniejszych wzrostów zakażeń na świecie.
Za przyczynę tego wzrostu uważa się zażywanie narkotyków dożylnie. Renata Ram z UNAIDS wyjaśniła w rozmowie z CNN, że często osoby przyjmujące narkotyki w ten sposób przekazują sobie nawzajem igły, co sprzyja transmisji.
Fidżi stało się w ostatnich latach kluczowym punktem tranzytowym dla narkotyków przemycanych z obu Ameryk na rynki w Australii, Nowej Zelandii i do niektórych rejonów Azji. Kartele narkotykowe przemycają metamfetaminę, która trafia do lokalnych społeczności i doprowadza do uzależnień i obciążenia opieki zdrowotnej.
Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi epidemii HIV są także niski wskaźnik stosowania prezerwatyw, posiadanie wielu partnerów seksualnych, ograniczony dostęp do badań i stygmatyzacja.
Leżące na Oceanie Spokojnym Fidżi to popularny kierunek turystyczny, słynący z przyjaznej atmosfery, białych piaszczystych plaż i raf koralowych - zauważa CNN. W 2025 roku archipelag odwiedziło prawie milion turystów. Najwięcej z nich pochodzi z Australii i Nowej Zelandii.