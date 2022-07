Odszedł z rządu, by obalić dyktatora, jego prezydentura ubiegła pod znakiem rozwoju. Nie żyje Fidel Ramos

Były prezydent Filipin Fidel Valdez Ramos nie żyje. Zmarł w wieku 94 lat. Filipińczycy pamiętają go jako bohatera, który przyczynił się do obalenia dyktatury Ferdinanda Marcosa. W czasie swojej prezydentury przeprowadził szereg reform, które umocniły gospodarkę.

Znany jako FVR, Ramos uczęszczał do Akademii Wojskowej USA w West Point i walczył w wojnie koreańskiej w latach 50. jako dowódca plutonu. Pod koniec lat 60. służył w Wietnamie jako lider Filipińskiej Grupy Działań Obywatelskich.

Ramos przeszedł przez wszystkie stopnie oficerskie w filipińskiej armii od podporucznika do głównodowodzącego. Podobno lubił się przechwalać słowami: "No soft jobs for Ramos" - nie ma "miękkich" zadań dla Ramosa.