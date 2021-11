Dziesiąta ofiar wybuchu paniki na koncercie Travisa Scotta. Zmarł dziewięcioletni chłopiec

Dziesiąta ofiara wybuchu paniki na koncercie Travisa Scotta. Nie żyje dziewięciolatek

Sypią się pozwy przeciwko organizatorom, policja prowadzi śledztwo

Travis Scott pragnie skontaktować się z bliskimi ofiar

Scott już w swoim pierwszym oświadczeniu po tragedii zaznaczył, że jest zaangażowany we współpracę ze społecznością Houston w celu wsparcia poszkodowanych i ich rodzin. Jak podała agencja Reutera, przeciwko niemu i organizatorowi festiwalu, na którym doszło do tragedii, wpłynęło już do sądów co najmniej 50 pozwów