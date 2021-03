"FCKNG QRNTN" na maseczce szefa rosyjskiej dyplomacji

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w czasie oficjalnej wizyty do Chin zaprezentował maseczkę ochronną z mało dyplomatycznym napisem "FCKNG QRNTN", który w tłumaczeniu na polski oznacza równie mało dyplomatyczny stosunek do kwarantanny i to w dodatku bez samogłosek. Maseczkę podarowali ministrowi dziennikarze akredytowani przy MSZ z okazji 71. urodzin, które obchodził 21 marca.