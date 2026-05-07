Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Latami walczyli o psy. Ocalono beagle poddawane eksperymentom

|
Hodowla beagli Ridglan Farms została zamknięta
Beagle poddawane eksperymentom ocalone. Aktywiści walczyli o nie latami
Źródło: TVN24
W Stanach Zjednoczonych udało się zamknąć hodowlę, która wykorzystywała psy do badań laboratoryjnych, prowadzonych w niehumanitarny sposób. Aktywiści, którzy od lat walczyli o ratowanie beagli, mówią o tym, jak koszmarnie traktowane były zwierzęta. Zabiegi wykonywano bez znieczulenia. Teraz czworonogi trafią do troskliwych opiekunów.

Aktywiści przez dziewięć lat walczyli o setki psów, które znały tylko klatki, laboratoria i eksperymenty. Batalia toczyła się przeciwko Ridglan Farms w stanie Wisconsin, licencjonowanej przez państwo hodowli beagli przeznaczonych do badań biomedycznych i testów wykorzystywanych przy opracowywaniu leków i terapii weterynaryjnych.

Władze zdecydowały się zamknąć hodowlę. - Nie wiedzieliśmy, czy ten dzień kiedykolwiek nadejdzie. To piękne móc to zobaczyć i być częścią tego procesu - powiedziała Zoe Rosenberg z organizacji Direct Action Everywhere.

Policjanci byli wstrząśnięci. Gehenna kilkudziesięciu psiaków i kociaków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Policjanci byli wstrząśnięci. Gehenna kilkudziesięciu psiaków i kociaków

Łódź

Wolontariuszka Big Dog Ranch Rescue Patty Nooney zwróciła uwagę, że "część psów jest bardzo wycofana i przestraszona". - Staramy się pracować z tymi najbardziej lękliwymi, uspokajać je. Niektóre potrzebują więcej czasu, ale z czasem się otwierają i zaczynają dobrze funkcjonować - dodała.

Beagle wyszły na wolność

Organizacje Big Dog Ranch Rescue i Center For Humane Economy wykupiły znaczną część zwierząt za nieujawnioną kwotę. W pierwszej kolejności 300 szczeniąt opuściło Ridglan Farms 2 maja. Wszystkie czworonogi mają stopniowo trafiać do adopcji.

- Uwielbiają się bawić. Dla wielu z nich to pierwszy kontakt z otwartą przestrzenią. Radzą sobie bardzo dobrze - stwierdził Evan Nader, wiceprezes do spraw rozwoju Big Dog Ranch Rescue.

Dramat tych zwierząt trwał od 1966 roku. Przez lata sprawa praktycznie stała w miejscu. Przełom przyszedł w 2025 roku, gdy specjalny prokurator stanowy uznał, że w ośrodku dochodzi do regularnego znęcania się nad zwierzętami.

Hodowla beagli Ridglan Farms została zamknięta
Hodowla beagli Ridglan Farms została zamknięta
Źródło: Direct Action Everywhere

"Ridglan Farms rutynowo pozwalało osobom bez wykształcenia weterynaryjnego przeprowadzać zabieg usunięcia gruczołu trzeciej powieki oka. Nie stosowano pełnego znieczulenia, co powodowało ból u zwierząt oraz potencjalny ból pooperacyjny" - napisano w raporcie specjalnego prokuratora.

Mimo tych ustaleń prokurator zgodził się odstąpić od postawienia firmie zarzutów pod warunkiem zamknięcia działalności. Do tego czasu ośrodek mógł jednak dalej prowadzić eksperymenty.

Psy okaleczane i zakażane, operowane bez znieczulenia

Od tamtej pory aktywiści wielokrotnie próbowali przedostać się na teren placówki i wyprowadzić zwierzęta. W kwietniu zostali zatrzymani przez policję oraz prywatnych ochroniarzy. Zarzuty związane z włamaniem usłyszały 63 osoby.

- Mówimy o chirurgicznym okaleczaniu psów bez znieczulenia, o zakażaniu ich wścieklizną i obserwowaniu jak przez tygodnie i miesiące popadają w obłęd, a potem umierają - zwrócił uwagę aresztowany w kwietniu aktywista Wayne Hsiung. Podkreślił, że niektóre zwierzęta trzymano w klatkach o wymiarach 60 na 120 centymetrów przez 7-8 lat. - To brutalna przemoc, o której można usłyszeć w horrorach albo zaglądając do Ridglan Farms - dodał.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Przemysł cierpienia w fabryce szczeniąt. Zarzuty za znęcanie się nad setkami psów

Po ponad sześciu dekadach działalności ośrodek zgodził się za opłatą oddać zwierzęta. W wydanym oświadczeniu przekazał, że "decyzja o sprzedaży psów nie jest związana z żadnym konkretnym wydarzeniem". "Mamy nadzieję, że sprzedane psy będą nadal cieszyć się szczęśliwym życiem w swoich nowych domach" - dodano.

Dla obrońców praw zwierząt to moment ogromnej ulgi i radości, ale też motywacja do dalszego działania. - Spędziłam mnóstwo czasu, myśląc o tych wszystkich psach i marząc o lepszym życiu dla nich. Jestem szczęśliwa z powodu każdego z nich. To daje mi nadzieję dla wszystkich zwierząt, które nadal żyją w laboratoriach. Mamy siłę, by je stamtąd wydostać - podsumowała Zoe Rosenberg.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Justyna Zuber

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Direct Action Everywhere

Udostępnij:
Tagi:
USAOchrona zwierzątPsy
Justyna Zuber
Czytaj także:
shutterstock_1292406313_1
Mózg wtedy zasypia, a ciało sztywnieje. Naukowcy wskazują nawyk, który przyspiesza demencję
Zdrowie
Andrzej Poczobut
Poczobut o powrocie do zdrowia. "Co noc śni mi się więzienie"
Polska
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Ponad ćwierć miliona maturzystów podejdzie dziś do tego egzaminu
Polska
Wysuszone jezioro Velence
Poziom wody jest bardzo niski. Niewiele brakuje do pobicia rekordu
METEO
Spotkanie Donalda Tuska i prefekta Domu Papieskiego arcybiskupa Petara Rajica
Tusk u Leona XIV. Przywiózł wyjątkowy prezent
Polska
imageTitle
"Spisek przeciwko Bayernowi". Nikt nie rozumie tej decyzji
EUROSPORT
Bogdan Święczkowski
"Godzilla liczy, że weźmie ich głodem". Rząd ma nowy pomysł
Patryk Michalski
Alkomat, policja (zdjęcie ilustracyjne)
Kolega "uczył" ją prowadzić auto. Miała trzy promile
WARSZAWA
Zdjęcie z drona FlyEye wykorzystywanego przez wojsko
Kolejna doba walki z pożarem puszczy. Nowe "optymistyczne informacje"
Polska
imageTitle
Awantura z udziałem Sochana. Polak najbardziej widoczny po meczu
EUROSPORT
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
"Nie rozumiesz, nie kupuj"
BIZNES
imageTitle
Koronacja odroczona. O tytule zadecyduje piąty mecz
EUROSPORT
Drony na Łotwie
Na Łotwie "rozbiły się obce drony"
Świat
"Jesteśmy stąd". TVN24 zawita w Łodzi
Do zobaczenia w Łodzi! Następy przystanek na urodzinowej trasie TVN24
25 lat TVN24
Burze
Burze z gradem. IMGW wydał alarmy
METEO
imageTitle
"Farsa". Kontrowersje i pretensje Bayernu
EUROSPORT
Stacja metra Kabaty
Awaria systemu sterowania w metrze
WARSZAWA
Deszcz, ulewa
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
METEO
25 min
Lasek i Sanocki
PremieraPrzyjaciel ministra Laska i "znikający" dyrektorzy. "Wygląda to na likwidację świadków"
Czarno na białym
Krakowiaków i Działkowa do remontu
Są dziurawe i popękane. Przejdą remont
WARSZAWA
saba2GettyImages-2274434875
Sabalenka zachwyca przed Roland Garros. Na razie kreacją
EUROSPORT
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Ile zapłacimy za tankowanie w czwartek? Oto ceny paliw
BIZNES
Na pokładzie luksusowego holenderskiego statku MV Hondius wykryto hantawirusa
ECDC: należy rozważyć ewakuację medyczną wycieczkowca
Świat
Trwa walka z pożarem na Lubelszczyźnie
Płonie puszcza, nakaz w sprawie sędziów TK, skazania po śmierci Kamilka
najważniejsze informacje
Deszcz, deszczowo, wiosna
Deszcz, burze i niekorzystny biomet
METEO
imageTitle
PSG wraca z tarczą z Monachium. Ma drugi finał Ligi Mistrzów z rzędu
EUROSPORT
imageTitle
Wielkie emocje w Berlinie i Aalborgu. Znamy trzech uczestników Final Four
EUROSPORT
MV Hondius, na którym wykryto przypadek hantawirusa
Wycieczkowiec z groźnym wirusem płynie w stronę portu docelowego. Mimo sprzeciwu władz
Świat
imageTitle
Oto pierwsza rywalka Świątek w Rzymie
EUROSPORT
Sejm, PiS, Kaczyński, Terlecki, Błaszczak
Domański: Kaczyński i Błaszczak już wiedzą, w jakim są bagnie
Kropka nad i

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica