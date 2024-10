Argentyński resort dyplomacji odniósł się do porozumienia o oddaniu przez Wielką Brytanię zwierzchnictwa nad wyspami Czagos Mauritiusowi. Oceniono, że "to "zachęcający przykład" w kwestii negocjacji Falklandów (Malwinów), o które Argentyna stoczyła już wojnę z Brytyjczykami. Do tych słów szybko odniosła się brytyjska gubernatorka na spornych wyspach.