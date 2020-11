"Historyczna noc". Falcon 9 wystartował, astronauci na orbicie

"Nie mam słów. Ogarnia mnie wzruszenie"

- To kolejna historyczna noc. Chcę pogratulować zespołowi NASA oraz ekipie SpaceX niesamowitej pracy, którą zdołali wykonać. Kamieniem milowym jest to, że odchodzimy od testów i przechodzimy do lotów operacyjnych - mówił podczas konferencji prasowej Jim Bridenstine, administrator NASA.