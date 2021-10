Wyciek nowych dokumentów Facebooka

Do amerykańskich mediów wyciekły kolejne wewnętrzne dokumenty Facebooka. Wynika z nich, że zdaniem pracowników firmy portal przyczyniał się do radykalizacji i szerzenia dezinformacji na temat wyborów prezydenckich w USA i zbyt słabo reagował na sygnały od pracowników o zauważanych nieprawidłowościach. Miał w ten sposób przyczynić się do zamieszek, do których doszło 6 stycznia na Kapitolu.