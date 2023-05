F-16 dla Ukrainy. Sekretarz Sił Powietrznych USA komentuje

Dostarczenie Ukrainie samolotów F-16 w najlepszym wypadku zajmie kilka miesięcy - powiedział w poniedziałek sekretarz Sił Powietrznych USA Frank Kendall. W jego ocenie "to da Ukraińcom przejściowe zdolności, których nie mają teraz, ale nie będzie to dramatyczny 'game changer'". Nie wykluczył przekazania stronie ukraińskiej przez USA własnych myśliwców.

Kendall, urzędnik Pentagonu odpowiadający za Siły Powietrzne i Siły Kosmiczne, odniósł się do kwestii przekazania F-16 Ukrainie podczas wystąpienia w George Washington University w Waszyngtonie. Jak przyznał, aby samoloty trafiły na Ukrainę, potrzeba "rozwiązać wiele szczegółów" i zajmie to w "najlepszym wypadku kilka miesięcy".

- To da Ukraińcom przejściowe zdolności, których nie mają teraz, ale nie będzie to dramatyczny "game changer" (...), to fundamentalnie nie zmieni równania - ocenił Kendall.