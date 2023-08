Holandia przekaże Ukrainie myśliwce F-16. "42 samoloty. I to dopiero początek"

Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty F-16 - oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Myśliwce mają trafić do kraju po wyszkoleniu pilotów i obsługi technicznej. Także Dania oświadczyła tego dnia, że podaruje Kijowowi te wielozadaniowe samoloty "na rzecz walki o wolność Ukrainy". Nie podano jednak konkretnych liczb.

Po rozmowach z premierem Holandii Markiem Ruttem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że zapadła decyzja dotycząca przekazania Kijowowi przez Amsterdam amerykańskich myśliwców F-16. "Umówiliśmy się z Markiem Ruttem co do liczby F-16, które będą przekazane Ukrainie - nastąpi to po szkoleniach naszych pilotów i inżynierów. 42 samoloty. I to dopiero początek" - napisał na Telegramie.

USA zgadzają się na wysłanie samolotów F-16 na Ukrainę z Danii i Holandii Reuters

Zełenski nazwał decyzję o przekazaniu samolotów myśliwskich dla Sił Zbrojnych Ukrainy kolejnym krokiem na rzecz wzmocnienia tarczy powietrznej nad jego państwem. "(Będą to) samoloty, które wykorzystamy, by utrzymać rosyjskich terrorystów jak najdalej od ukraińskich miast i wsi" - podkreślił.

Prezydent Zełenski i premier Rutte w wojskowej bazie lotniczej w Eindhoven PAP/EPA/ROB ENGELAAR

Rutte: chcemy, by samoloty weszły w eksploatację jak najszybciej

Na wspólnej konferencji prasowej premier Rutte oświadczył, że chciałby, aby Ukraina otrzymała te samoloty jak najszybciej. Wskazał, że maszyny zostaną przekazane również przez Danię.

- F-16 nie mogą natychmiast pomóc w działaniach wojennych, ale będą one częścią systemu obronnego Ukrainy. Chcemy, by szkolenia zakończyły się jak najszybciej. Chcemy, by weszły one w eksploatację jak najszybciej, to znaczy nie w przyszłym miesiącu, bo to niemożliwe, ale szybko - powiedział.

Zełenski w Holandii. Zaprezentowano mu F-16 PAP/EPA/ROB ENGELAAR

Zełenski z kolei wyjaśnił, że dla przyjęcia samolotów F-16 z Holandii potrzebne jest przygotowanie infrastruktury, jednak zapewnił, że to się już odbywa. Zełenski nie ujawnił, ilu ukraińskich pilotów przeszło już szkolenia. - Chcę, by było to niespodzianką dla Rosji - stwierdził, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Zełenski i Rutte spotkali się w niedzielę w bazie holenderskich sił powietrznych w Eindhoven. Stacjonują tam samoloty F-16, które zostały zaprezentowane ukraińskiemu prezydentowi.

Zełenski przybył do Holandii kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone wydały zgodę na przekazanie Ukrainie przez Holandię i Danię amerykańskich myśliwców. Oba kraje będą mogły dostarczyć samoloty dopiero po ukończeniu szkolenia przez ukraińskich pilotów. Prawdopodobnie nastąpi to dopiero latem przyszłego roku.

Ukraina ma otrzymać od Holandii 42 samoloty F-16 PAP/EPA/ROB ENGELAAR

Dania przekaże F-16. "Na rzecz walki o wolność Ukrainy"

Tymczasem rząd Danii w wydanym w niedzielę komunikacie potwierdził, że przekaże Ukrainie samoloty wielozadaniowe F-16. "Jestem dumny, że Dania wraz z Holandią przekaże myśliwce F-16 na rzecz walki o wolność Ukrainy" - oświadczył duński minister obrony Jakob Ellemann-Jensen. Zapewnił, że Dania będzie zabiegać, aby inne kraje dołączyły do koalicji państw wspierających ukraińskie lotnictwo.

Dania posiada 43 samoloty F-16, z czego około 30 jest wykorzystywanych na co dzień do celów obronnych. Myśliwce te mają zostać w latach 2024-2025 wymienione na F-35.

Według wcześniejszych zapowiedzi trening ukraińskich pilotów oraz szkolenie obsługi technicznej ma mieć miejsce na lotnisku wojskowym Skrydstrup w południowej Jutlandii. Jedenaście państw NATO, w tym Polska, powołało w lipcu na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie koalicję w celu szkolenia ukraińskich pilotów i mechaników w użyciu i obsłudze tych myśliwców, a inicjatywie przewodzą właśnie Holandia i Dania.

Google Maps

"Szkolenie już się rozpoczęło"

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow przekazał w sobotę w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji 24. Kanał, że ukraińscy piloci rozpoczęli już szkolenie. - Szkolenie już się rozpoczęło - oznajmił. Według ministra oprócz pilotów szkoli się też pewna liczba inżynierów i techników.

Reznikow wyjaśnił, że o zakończeniu ćwiczeń powiadomią instruktorzy, kiedy zobaczą, że ukraińscy piloci, inżynierowie i technicy opanowali nowe nawyki i współdziałają między sobą.

Ukraina walcząca Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/ tam

Źródło: PAP