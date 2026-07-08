Wieżowiec w Nowym Jorku grozi zawaleniem. Ewakuowano budynki na Manhattanie
W związku z ryzykiem zawalenia się jednego z wieżowców na Manhattanie w Nowym Jorku we wtorek ewakuowano okoliczne budynki. Ryzyko zawalenia dotyczy biurowca, który obecnie przekształcany jest w apartamentowiec.
Ewakuację przeprowadzono po zaobserwowaniu zdeformowanych słupów w wieżowcu. Według nowojorskiej straży pożarnej doszło do zawalenia się kondygnacji między 21. i 26. piętrem.
Ewakuowano budynki i szkołę w związku z ryzykiem zawalenia się wieżowca
Przedstawiciel nowojorskiej straży pożarnej poinformował, że istnieje ryzyko tak zwanego lokalnego zawalenia. Zaznaczył jednak, że konstrukcja budynku wyklucza możliwość całkowitego zawalenia się gmachu.
Burmistrz Zohran Mamdani powiadomił, że sytuacja pozostaje poważna, a ekipy wciąż obserwują ruchy konstrukcji. Nie ma doniesień o poszkodowanych. W ramach środków ostrożności ewakuowano pobliskie budynki, w tym szkołę, w której uczy się 400 dzieci.