Świat Wieżowiec w Nowym Jorku grozi zawaleniem. Ewakuowano budynki na Manhattanie Oprac. Adam Styczek |

Wieżowiec w Nowym Jorku grozi zawaleniem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Olga Fedorova/PAP/EPA

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W związku z ryzykiem zawalenia się jednego z wieżowców na Manhattanie w Nowym Jorku we wtorek ewakuowano okoliczne budynki. Ryzyko zawalenia dotyczy biurowca, który obecnie przekształcany jest w apartamentowiec.

Wieżowiec w Nowym Jorku grozi zawaleniem Źródło zdjęcia: Olga Fedorova/PAP/EPA

Ewakuację przeprowadzono po zaobserwowaniu zdeformowanych słupów w wieżowcu. Według nowojorskiej straży pożarnej doszło do zawalenia się kondygnacji między 21. i 26. piętrem.

Ewakuowano budynki i szkołę w związku z ryzykiem zawalenia się wieżowca

Przedstawiciel nowojorskiej straży pożarnej poinformował, że istnieje ryzyko tak zwanego lokalnego zawalenia. Zaznaczył jednak, że konstrukcja budynku wyklucza możliwość całkowitego zawalenia się gmachu.

Ewakuowano budynki na Manhattanie Źródło zdjęcia: Olga Fedorova/PAP/EPA

Burmistrz Zohran Mamdani powiadomił, że sytuacja pozostaje poważna, a ekipy wciąż obserwują ruchy konstrukcji. Nie ma doniesień o poszkodowanych. W ramach środków ostrożności ewakuowano pobliskie budynki, w tym szkołę, w której uczy się 400 dzieci.

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