Ewakuacja z Afganistanu. Setki dzieci zostały oddzielone od rodzin. UNICEF apeluje

Setki dzieci zostało oddzielonych od swoich rodzin i przewiezionych do różnych krajów podczas chaotycznej ewakuacji z lotniska w Kabulu - informuje we wtorek UNICEF. Organizacja zarejestrowała około 300 dzieci w takiej sytuacji, ale przypuszcza, że może ich być więcej.

Ewakuacja z Afganistanu. Dzieci oddzielone od rodzin

- Dzieci bez opiekunów zostały ewakuowane z Afganistanu do różnych państw, pracujemy nad tym, by bezpiecznie wróciły do swoich rodzin - powiedział rzecznik UNICEF James Elder. Dodał, że do bliskich wróciła już ponad setka dzieci.