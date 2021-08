"Początkowo nie wyglądało wszystko tak źle", później "zaczął się chaos". Polka o ewakuacji z Afganistanu

Po przejęciu przez talibów kontroli nad Kabulem, ze stolicy Afganistanu wciąż próbują wydostać się zagraniczni obywatele, jak i sami Afgańczycy. O tym jak wyglądało wejście talibów do Kabulu oraz jak przebiegała ewakuacja, mówiła w "Faktach po Faktach" Monika Szczygielska, Polka, której udało się wrócić z Afganistanu. - Moją przepustką był paszport i twarz. Pokazywałam, że nie jestem stąd, tu jest mój paszport i czeka samolot. Dzięki temu się udało - powiedziała.

Polka o ewakuacji z Afganistanu

- To był szok, że talibowie weszli w takim czasie. To było około 11, pojawiły się pierwsze zapowiedzi, że oni stoją na obrzeżach. Najpierw to było 20 kilometrów od Kabulu, później już było 10, a o godzinie 12-13 już pierwsze samochody przejeżdżały głównymi ulicami, kierując się na lotnisko i w stronę pałacu prezydenckiego. Widziałam tylko tłumy z walizkami udające się na lotnisko – mówiła.