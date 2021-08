Ewakuacja z Afganistanu dobiega końca. Europejskie kraje wysyłają ostatnie samoloty

W czwartek niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer poinformowała, że Niemcy zakończyły misję ewakuacyjną w Afganistanie. Powiedziała, że w czwartek wieczorem do Taszkentu, stolicy Uzbekistanu, przybył ostatni z niemieckich samolotów wojskowych z żołnierzami na pokładzie. Jak dodała, łącznie Niemcy ewakuowały 5347 osób z co najmniej 45 krajów, w tym ponad 4 tys. Afgańczyków i ponad 500 Niemców.

- Ostatnie samoloty były zapełniane w czasie przeprowadzonych w okolicach lotniska zamachów - poinformowała Kramp-Karrenbauer. Podkreśliła, że ataki pokazały, iż przedłużenie operacji w Kabulu nie jest możliwe. Minister powiedziała, że Niemcy zaoferowały samolot medyczny do ewakuacji rannych. Dodała, że maszyna leci do Taszkentu, gdzie pozostanie w gotowości.

Niemieckie śmigłowce przygotowywane do wylotu do Kabulu

Niemiecka kanclerz Angela Merkel zapowiedziała w czwartek, że Niemcy będą nadal pomagać ludziom, którzy chcą opuścić Afganistan. Jak wynika z pisma MSZ do parlamentu, na które powołuje się agencja Reutera, w najbliższych dniach niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas uda się do Tadżykistanu, Uzbekistanu i Pakistanu na rozmowy na temat najnowszych wydarzeń w Afganistanie.

Zamach w Kabulu nie powstrzyma brytyjskiej misji ewakuacyjnej

Operacja ewakuacji obywateli brytyjskich oraz uprawnionych do tego Afgańczyków będzie kontynuowana, pomimo zamachu terrorystycznego koło lotniska w Kabulu - oświadczył w czwartek po południu premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. - Zawsze istniała podatność na terroryzm i oportunistyczne ataki terrorystyczne, potępiamy je, myślę, że są nikczemne, ale obawiam się, że są czymś, na co musimy się przygotować - dodał.

Boris Johnson, określając czwartkowy atak w Kabulu jako "barbarzyński", powiedział, że Wielka Brytania będzie kontynuować operację, ale zbliża się ona do końca. Powtórzył swoje wcześniejsze zapewnienie, że "przytłaczająca większość" ludzi została już ewakuowana i nazwał to "zupełnie fenomenalnym wysiłkiem".

Podkreślił, że po ataku operacja ewakuacji powinna być "tak szybka i skuteczna, jak to tylko możliwe" i będzie "kontynuowana do ostatniej chwili". Jak dodał, wierzy, iż po 31 sierpnia, kiedy amerykańskie wojska mają opuścić lotnisko w Kabulu, talibowie nadal będą pozwalać ludziom na wyjeżdżanie z Afganistanu.

Hiszpania może w piątek zakończyć ewakuację z Afganistanu

Rząd Hiszpanii nie podał daty zakończenia ewakuacji afgańskich współpracowników i innych uchodźców oraz opuszczenia Afganistanu przez hiszpańskich żołnierzy. Źródła rządowe, na które powołał się w czwartek dziennik "El Pais", zapewniły jednak, że stanie się to w piątek. Wcześniej minister obrony Margarita Robles nalegała na pozostanie sił hiszpańskich w Kabulu "do ostatniej chwili" wobec ultimatum talibów o wycofaniu wojsk międzynarodowych do 31 sierpnia. - Żołnierze hiszpańscy robią co w ludzkiej mocy, aby ewakuować jak najwięcej ludzi - powiedziała.