Ewakuacja z Afganistanu. Pentagon: troje dzieci urodziło się w trakcie ewakuacji z Kabulu

Troje dzieci urodziło się w ostatnich dniach w trakcie ewakuacji z Kabulu - powiedział we wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby. Jedno z nich urodziło się w trakcie lotu, zaś dwoje pozostałych przyszło na świat tuż po lądowaniu w bazie Ramstein w Niemczech.

Kirby poinformował podczas konferencji prasowej, że dzieci czują się dobrze. Nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy urodzone na terenie amerykańskiej bazy noworodki nabyły w ten sposób obywatelstwo USA. - Na to pytanie będą musieli odpowiedzieć moi koledzy z Departamentu Stanu - dodał rzecznik.

Ewakuacja z Afganistanu

Jednocześnie do Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby dotarł tysiąc uchodźców z Afganistanu. Większość ewakuowanych jest kierowana do 14 baz i ośrodków w Europie i na Bliskim Wschodzie.

To największa dotąd liczba ewakuowanych w ciągu doby. Pentagon podał, że kilka tysięcy z nich to obywatele USA, a w ciągu najbliższych dni - o ile nie zmienią się warunki - liczby ewakuowanych będą na podobnym poziomie, co w poniedziałek i wtorek.