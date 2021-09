Ewakuacja z Afganistanu. Na ewakuację wciąż czeka 260 tłumaczy pracujących dla Wielkiej Brytanii

Brytyjski minister obrony Ben Wallace poinformował we wtorek, że w Afganistanie jest ponad 1200 osób uprawnionych do ewakuacji do Wielkiej Brytanii, którym nie udało się dostać na lot w ramach prowadzonej w sierpniu ewakuacji. Wallace przedstawił te liczby przy okazji składania wyjaśnień w Izbie Gmin w związku z omyłkowym ujawnieniem adresów elektronicznych i nazwisk ponad 250 tłumaczy pozostających w Afganistanie.