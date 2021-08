Coraz więcej wątpliwości w sprawie przedłużenia ewakuacji z Afganistanu po 31 sierpnia

Wydłużenie terminu ewakuacji z Afganistanu po 31 sierpnia jest mało prawdopodobne - oświadczył szef brytyjskiego ministerstwa obrony Ben Wallace. Wcześniej przewodniczący Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów USA Adam Schiff wyraził wątpliwość, czy Amerykanom uda się zakończyć ewakuację z Afganistanu do końca tego miesiąca. Prezydent USA Joe Biden prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin podejmie decyzję w tej sprawie.

- Jest to mało prawdopodobne nie tylko z tego powodu, co mówią talibowie, lecz również z tego, co publicznie mówi prezydent Joe Biden, niemniej z pewnością warto spróbować - powiedział Ben Wallace. Brytyjski minister obrony zaznaczył, że wraz z przyśpieszającą międzynarodową ewakuacją z Afganistanu coraz trudniej jest się dostać na lotnisko w Kabulu. Talibowie utrudniają dostęp na punktach kontrolnych.