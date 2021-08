Urodziła się w czasie lotu ewakuacyjnego. Otrzymała imię na pamiątkę oznaczenia samolotu

W trakcie ewakuacji z Afganistanu urodziło się troje dzieci - poinformował rzecznik Pentagonu John Kirby. Jedna z dziewczynek, która przyszła na świat na pokładzie samolotu lecącego do amerykańskiej bazy Ramstein w Niemczech, otrzymała imię Reach. Taki był sygnał wywoławczy maszyny C-17, która transportowała Afgańczyków do Europy.

Dowództwo amerykańskiej armii w mediach społecznościowych poinformowało o szczegółach narodzin Reach na pokładzie samolotu transportowego C-17. Jak przekazano, poród dziewczynki w samolocie odbywał się z komplikacjami. "Dowódca maszyny zdecydował się zejść z wysokości, by zwiększyć ciśnienie w samolocie, co pomogło ustabilizować poród i uratowało życie matki" - przekazała armia USA. W bazie Ramstein dzieckiem i matką zaopiekowali się medycy wojskowi.

- Nadali tej małej dziewczynce imię Reach. To ze względu na takie oznaczenie i sygnał wywoławczy samolotu C-17, który transportował ewakuowanych z Kataru do bazy Ramstein. (…) Dla mnie, jako dla amerykańskiego pilota marzeniem jest, żeby ta dziewczynka dorastała jako obywatelka Stanów Zjednoczonych, a potem latała myśliwcami naszej armii jako pilotka - mówił generał Tod Wolters, dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie.

PAP/EPA/Senior Airman Taylor Crul / US Air Force via DVIDS

Amerykański lot ewakuacyjny z Afganistanu PAP/EPA/Senior Airman Taylor Crul / US Air Force via DVIDS

Reach jest jednym z trojga dzieci, które przyszły na świat podczas prowadzonej przez siły USA ewakuacji z Afganistanu. Pozostała dwójka urodziła się jednak krótko po wylądowaniu samolotów, którymi leciały ich matki w bazach. Rzecznik Pentagonu John Kirby, który poinformował o narodzinach dzieci, nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy urodzone na terenie amerykańskiej bazy noworodki nabyły w ten sposób obywatelstwo USA. - Na to pytanie będą musieli odpowiedzieć moi koledzy z Departamentu Stanu - dodał rzecznik.

Ewakuacja z Afganistanu

Ze stolicy Afganistanu, Kabulu, wciąż prowadzona jest ewakuacja, po tym, jak w połowie sierpnia władzę w kraju przejęli talibowie. Prezydent USA Joe Biden podtrzymał swoją wcześniejsza decyzję o całkowitym wycofaniu się sił amerykańskich z Afganistanu do końca sierpnia. Oznacza to, że do tego czasu zakończy się również ewakuacja z lotniska w stolicy.