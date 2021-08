Afganistan. Pytanie o los dzieci przekazywanych ponad murem lotniska w Kabulu. Pentagon odpowiada

Generał Hank Taylor z amerykańskiego resortu obrony podał, że w ciągu ostatniej doby z Kabulu wystartowało 17 samolotów C-17, zabierając łącznie prawie sześć tysięcy osób, z czego pięć tysięcy to Afgańczycy.

- Czy możesz nam powiedzieć, co się z nimi dzieje? Czy są to dzieci, rodziny, które mają wizy? Czy to Afgańczycy? - pytał Hanka Taylora dziennikarz.