Ewakuacja z Afganistanu. Amerykańskie myśliwce nad Kabulem, chaos przed lotniskiem. Finlandia wysyła wojsko

- Myśliwce USA przeleciały nad Kabulem, by zapewnić nadzór i bezpieczeństwo operacji ewakuowania ludzi z Afganistanu. Maszyny nie zeszły do "niskiego lotu" - powiedział w czwartek rzecznik resortu obrony John Kirby. Dodał, że nie była to pierwsza taka misja, a celem było zapewnienie możliwości bezpośredniego wsparcia lotniczego w razie potrzeby.