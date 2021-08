Ewakuacja z Afganistanu. Kobieta urodziła dziecko na pokładzie amerykańskiego samolotu

Wystąpiły komplikacje. Jak pisze CNN, wynikały one z obniżonego ciśnienia w samolocie, który znajdował się wówczas na wysokości około ośmiu tysięcy metrów. "Dowódca samolotu zdecydował się na obniżenie wysokości, aby zwiększyć ciśnienie powietrza na pokładzie" - napisało Dowództwo Lotnictwa Transportowego, dodając, że "pomogło to uratować życie matki". Gdy samolot wylądował, amerykańscy medycy wojskowi weszli na pokład. Na opublikowanych na Twitterze zdjęciach widać, jak Afganka opuszcza samolot. Kobieta urodziła córeczkę. Matka i dziecko czują się dobrze, są w pobliskiej placówce medycznej.

22 tysiące ewakuowanych

Może pomieścić pięć tysięcy osób, ale do niedzielnego wieczora mają powstać tam dodatkowe obiekty, dzięki którym będzie można przyjąć tam dodatkowych 2,5 tysiąca ludzi. Jak pisze CNN, osoby ewakuowane, które przylecą do bazy w Ramstein mają pozostać w niej od 48 do 72 godzin. Zgodnie z umową Waszyngtonu z Berlinem, nie powinny one przebywać tam dłużej niż 10 dni.