Ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy została ostatecznie uzgodniona z władzami Izraela i Egiptu

Polacy nadal czekają na ewakuację ze Strefy Gazy. Andrzej Duda wydał postanowienie, które mówi o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Egipcie do bezpiecznego przetransportowania polskich obywateli. Ucieczkę z Gazy uniemożliwiło zamknięcie przejścia granicznego w Rafah. Jak relacjonował reporter TVN24, ewakuacja ma być już "ostatecznie uzgodniona" z władzami Izraela i Egiptu.

"W okresie od 10 listopada do 19 listopada 2023 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Strefie Gazy, o liczebności do 150 żołnierzy wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, w tym dwoma samolotami C-130 i jednym samolotem C-295" - stanowi postanowienie.

Wczoraj 31 obywateli Polski miało być ewakuowanych ze Strefy Gazy do Egiptu. Nazwiska Polaków miały być na liście osób, które były upoważnione do ewakuacji przez przejście w Rafah.

Ewakuacja Polaków ostatecznie uzgodniona

Przejście graniczne między Strefą Gazy i Egiptem w Rafah to obecnie jedyna droga ucieczki z terytorium objętego wojną. Zostało zamknięte po 7 października, gdy Hamas zaatakował terytorium Izraela. Jest otwierane nieregularnie i tylko na kilka godzin dziennie.

- Jeżeli przejście będzie otwarte dzisiaj, to obywatele polscy już tego samego dnia powinni znaleźć się na terytorium Egiptu. Tam mają na nich czekać samoloty polskich sił powietrznych - przekazał reporter.

- Zgodnie z decyzją prezydenta polski kontyngent wojskowy w Arabskiej Republice Egiptu ma działać do 19 listopada. W ramach tego kontyngentu w Egipcie ma stacjonować 150 polskich żołnierzy, trzy samoloty transportowe, dwa Herkulesy i samolot CASA - wyliczał Szot.

Sytuacja na północy Gazy

- Na północy cały czas toczy się operacja Izraelskich Sił Zbrojnych. My, choć znajdujemy się w linii prostej około 60 kilometrów od strefy Gazy, to szczególnie rano słyszymy bardzo głuche i odległe, ciche odgłosy eksplozji. To oznacza, że tam cały czas toczą się bardzo aktywne działania zbrojne. Według oficjalnych komunikatów płynących od Izraelskiej Armii, Izraelczykom udało się zdobyć kolejne punkty oporu Hamasu - relacjonował Szot.