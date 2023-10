Ewakuacja Polaków z Izraela

"Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało z Polski do Izraela pierwsze trzy samoloty w celu ewakuacji polskich obywateli z lotniska w Tel Awiwie. Osoby, które zostaną tymi samolotami zabrane do kraju, będą o tym poinformowane" - przekazała w niedzielę wieczorem polska ambasada w Tel Awiwie. To dwa samoloty transportowe C-130 Hercules i jeden wojskowy Boeing. Ponadto polskie MSZ wydało zalecenia dla Polaków, którzy przebywają w Izraelu. Prezydent Andrzej Duda powiedział zaś, że nie ma informacji, aby w wyniku ataku ucierpiał obywatel Polski.

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce). Trwają walki, które pochłonęły już setki ofiar śmiertelnych i tysiące rannych. W sobotę rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał, że na terenie Izraela przebywa około 400 Polaków.

Mariusz Błaszczak o ewakuacji Polaków z Izraela

MON wysłało po Polaków dwa Herculesy i jednego Boeinga

W ewakuację Polaków z Izraela zaangażowało się wojsko. Dwa samoloty transportowe C-130 Hercules wystartowały z bazy wojskowej w Powidzu pod Poznaniem w niedziele po południu. Mają wylądować na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie.

W komunikatach na platformie X cytowany przez resort szef MON Mariusz Błaszczak podkreślał, że "samoloty Hercules mają odpowiednie systemy ostrzegania i reagowania przed atakiem. Piloci mają odpowiednie doświadczenie, żeby lądować w sytuacjach trudnych (…) Jest przygotowany także zespół medyczny z Wojsk Specjalnych".

Dodał też, że "w gotowości pozostaje także zespół medyczny wojsk specjalnych".

Rozwiń

Jak wskazało MON, priorytetową ewakuacją ma zostać objęta wycieczka ze szkoły muzycznej w Chełmie. "Dzieci i opiekunowie czekają na ewakuację na lotnisku w Tel Awiwie. Grupa liczy około 10 osób, zostaną objęci ewakuacją priorytetową" - podkreśliło ministerstwo.

Później Błaszczak poinformował na X, że po Polaków udał się trzeci samolot. "Trzeci wojskowy samolot Boeing wyleciał właśnie z Warszawy do Izraela, żeby pomóc w ewakuacji Polaków do kraju. Na pokładzie są także wojskowi medycy" - przekazał.

Rozwiń

Rozwiń

Ambasada: osoby, które zostaną tymi trzema samolotami zabrane do kraju, będą o tym poinformowane

Polska ambasada w Tel Awiwie napisała natomiast na Facebooku, że "Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało z Polski do Izraela pierwsze trzy samoloty w celu ewakuacji polskich obywateli z lotniska w Tel Awiwie". "Osoby, które zostaną tymi samolotami zabrane do kraju, będą o tym poinformowane" - przekazano.

"Równolegle niezmiennie podejmujemy wszelkie możliwe działania w trosce o bezpieczeństwo naszych obywateli, aby zapewnić im bezpieczny powrót do domu. W tym celu na bieżąco zbieramy informacje, które wpływają do nas na adres telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl. Z uwagi na dużą liczbę spływających do nas informacji, prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź" - zaapelowano.

We wpisie dodano: "Prosimy osoby, które chcą wylecieć do Polski z lotniska Ben Gurion w Tel Awiwie o przesłanie na adres telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia oraz numer paszportu"

Rozwiń

Między innymi w mediach społecznościowych pojawiają się głosy obywateli Polski, którzy skarżą się, że kontakt z ambasadą jest utrudniony. Telefon placówki ma nie odpowiadać, obywatele mają nie otrzymywać odpowiedzi na swoje maile.

Polscy obywatele zadają w mediach społecznościowych pytania o to, co z osobami, które zgłosiły chęć ewakuacji, ale nie są obecnie na lotnisku lub kiedy osoby będące w porcie otrzymają więcej informacji. Skarżą się też na brak jasnych komunikatów.

Herculesy wylecą z Powidza po Polaków

Herculesy sprowadzą Polaków z Izraela TVN24

Duda: podczas ataków nie ucierpiał żaden Polak

Wcześniej w Polsat News prezydent Andrzej Duda poinformował, że żaden Polak nie ucierpiał w efekcie ataków Hamasu na Izrael.

- Z tego, co wiemy w tej chwili, z informacji przekazywanych przez MSZ, a także Polski Kontyngent (Wojskowy - red.) w Libanie, żaden Polak nie ucierpiał. Nie ma takich informacji, żeby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał w tych dotychczasowych atakach Hamasu na Izrael. Na szczęście - powiedział prezydent.

Rozwiń

Zalecenia bezpieczeństwa dla Polaków, przebywających w Izraelu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz ambasada RP w Izraelu publikują komunikaty dotyczące sytuacji bezpieczeństwa i działań służby konsularnej na swoich stronach rządowych i w mediach społecznościowych (m.in. na platformie X).

Zalecenia dla Polaków wydane przez MSZ:

> Jeśli przebywasz w bezpiecznym miejscu - zostań tam. Największe niebezpieczeństwo grozi Ci podczas przemieszczania się po kraju - nie zmieniaj miejsca pobytu, chyba że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Granice lądowe z Jordanią są zamknięte, a MSZ odradza próby przejazdu przez granicę z Egiptem.

> Nie jedź na lotnisko. Przejazd na lotnisko nie przybliży Cię do powrotu do kraju i będzie większym zagrożeniem niż pozostanie w domu lub hotelu. Osoby, które już znajdują się na lotnisku, powinny tam na razie pozostać i nawiązać kontakt ze swoimi przewoźnikami.

> Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skontaktuj się z placówką (w sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +972 547 444 106 lub e-mail: telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl). Podaj swoje miejsce pobytu i liczbę Polaków którzy z Tobą przebywają.

> Stosuj się do zaleceń miejscowych służb.

> Prosimy także o rejestrację w systemie Odyseusz (https://odyseusz.msz.gov.pl/).

> Pilnuj, żeby Twój telefon był zawsze naładowany.

> Jeśli masz taką możliwość, kup wodę i coś do jedzenia.

Sytuacja w Izraelu jest trudna i zmienia się z godziny na godzinę. Obserwuj media społecznościowe Ambasady RP w Tel Awiwie (platforma X i Facebook). Będziemy za ich pośrednictwem informować o rozwoju sytuacji - dodaje MSZ.

Rozwiń

"MSZ odradza podróże na terenie całego kraju"

"MSZ odradza wszelkie podróże na terytorium całego kraju, a także na Zachodni Brzeg Jordanu oraz do Strefy Gazy. W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +972 547 444 106" - informuje na profilu na Facebooku polska ambasada.

Linie lotnicze zawieszają połączenia

Linie lotnicze rezygnują z lotów do i z Tel Awiwu. W niedzielę Wizz Air poinformował, że w związku z eskalacją konfliktu "zawiesił loty do i z Tel Awiwu do odwołania".

"Wizz Air bezpośrednio kontaktuje się z pasażerami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS. Pasażerom, których dotyczą zmiany, linia zapewnia możliwość modyfikacji rezerwacji lub zwrotu kosztów, a także zakwaterowanie. Zalecamy, aby pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji w biurach podróży lub agencjach internetowych, zwracali się bezpośrednio do nich" - dodano.

Najbliższe loty odwołały też inne linie. Nie wykluczono kolejnych komunikatów w tej sprawie.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ek, akr/gp

Źródło: PAP, TVN24