Świat

Jak ewakuować się z Emiratów? "Potencjalnie są dwie drogi"

Samolot linii Emirates Airlines startuje z międzynarodowego lotniska w Dubaju
Gawin: potencjalnie są dwie drogi lądowej ewakuacji ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Źródło: TVN24
Jeden sposób lądowej ewakuacji ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich to droga do Omanu, a druga to ta przez Arabię Saudyjską - mówił w TVN24 ambasador Polski w ZEA Grzegorz Gawin. Powiedział też, co radzi Polakom, którzy przebywają aktualnie na terenie Emiratów.

W czwartek około północy planowany jest powrót pierwszej grupy Polaków ewakuowanych wojskowym transportem z Bliskiego Wschodu. Z Omanu ma wylecieć grupa ponad 100 osób wymagających wsparcia medycznego.

Pierwsze dwa samoloty lecą po Polaków. "Wkrótce wyruszą w drogę do domu"
Pierwsze dwa samoloty lecą po Polaków. "Wkrótce wyruszą w drogę do domu"

Polska

Gawin: mamy tysiące zgłoszeń w sprawie ewakuacji

- Tym transportem, który będzie obsługiwany przez dwa samoloty specjalne, które przylatują z Polski do Maskatu, wyleci do Warszawy 110 pasażerów. To są pasażerowie z problemami medycznymi, ale także matki z małymi dziećmi i osoby starsze, które mają trudności w ogóle w funkcjonowaniu tutaj, w normalnych warunkach - wyjaśniał w rozmowie z reporterem TVN24 Arturem Molędą Grzegorz Gawin, ambasador Polski w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Rządowy samolot leci na Bliski Wschód
Rządowy samolot leci na Bliski Wschód
Źródło: Combat Camera DORSZ

- Szacujemy, że około 15-16 tysięcy turystów przebywa na terenie Emiratów i około 10 tysięcy rezydentów z polskimi paszportami. To jest potencjalna grupa, która jest narażona właśnie na te zaburzenia w ruchu turystycznym i w ruchu logistycznym przez Dubaj - mówił Gawin.

Pytany o to, ile osób zgłasza chęć ewakuacji, ambasador odparł, że służby "mają tysiące zgłoszeń".

Gawin: potencjalnie są dwie drogi lądowej ewakuacji

Artur Molęda pytał Gawina o to, co poradziłby osobom, które przebywają aktualnie w Dubaju czy Abu Zabi. - Przede wszystkim, i stawiamy bardzo mocno tę kwestię, pozostawać w bezpiecznym miejscu. Jeżeli mają bezpieczne schronienie, jest możliwość pozostania w hotelu z wyżywieniem, prosimy czekać na sygnał z linii lotniczych, które będą w jakimś trybie ewakuowały czy jakby repatriowały tych turystów - mówił.

Ambasador wyjaśnił też, dlaczego nad ZEA latają np. emirackie linie lotnicze, natomiast nie widać tam europejskich przewoźników. - Sytuacja ta jest związana z regulacjami Agencji Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Lotniczego i linie europejskie mają trudność z lataniem tutaj w sposób komercyjny, regularny - powiedział.

Pociski spadają nawet w Dubaju. Ryzykowna decyzja Iranu
Pociski spadają nawet w Dubaju. Ryzykowna decyzja Iranu

Sebastian Zakrzewski

Ambasador powiedział też, że "potencjalnie są dwie drogi lądowej ewakuacji" z ZEA. - Jedna droga to jest ta, którą sprawdziliśmy w przypadku naszego transportu medycznego, to jest droga do Omanu, czyli do lotniska w Maskacie i próba wylatywania stamtąd na destynacje europejskie. Druga potencjalna droga to jest droga przez Arabię Saudyjską i tam jest otwarte niebo i są możliwości wylotu zarówno z Rijadu, jak i chyba z Dżeddy - wyjaśnił.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

Premier Donald Tusk w środę ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i skierował taki wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych, podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zgodnie z postanowieniem od 5 do 31 marca 2026 r. do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych przy ewakuacji z krajów Bliskiego Wschodu obywateli polskich, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie. W związku z sobotnimi nalotami, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. We wtorek przedłużenie zawieszenia lotów na Bliski Wschód ogłosiły Polskie Linie Lotnicze LOT. Przewoźnik odwołał rejsy do Dubaju do 6 marca, a do Rijadu do 8 marca. Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie.

Specjalny lot z Bliskiego Wschodu. Za dwa tysiące euro

Specjalny lot z Bliskiego Wschodu. Za dwa tysiące euro

BIZNES
Linie reagują na konflikt na Bliskim Wschodzie. Loty zawieszone na dłużej

Linie reagują na konflikt na Bliskim Wschodzie. Loty zawieszone na dłużej

BIZNES

Loty w regionie oprócz LOT-u odwołały m.in.: brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizz Air (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

pc

"Nie mam pojęcia, jak Trump się z tego wykaraska"

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa /tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STRINGER

Zjednoczone Emiraty ArabskieOmanIranIzraelUSADubajBliski Wschód
