Ewa Galica, Martyna Wojciechowska i Jowita Baraniecka z nagrodami w Montrealu
Ewa Galica "z Superwizjera" została nagrodzona w kategorii Best Female Director (najlepsza reżyserka) za film dokumentalny "Krwawe trofeum", opowiadający o pseudopolowaniach w Afryce, w które zamieszani byli między innymi Polacy. Całość obejrzysz w TVN24+
Film "Skradzione dzieci", poruszający sprawę zaginionych gruzińskich dzieci, w reżyserii Martyny Wojciechowskiej i Jowity Baranieckiej zwyciężył w kategorii Best Human Rights (najlepszy film dotyczący praw człowieka). Dokument możesz obejrzeć na platformie HBO Max.
Montreal Independent Film Festival
Montreal Independent Film Festival (MIFF) to międzynarodowy festiwal kina niezależnego organizowany od 2020 roku. Specjalizuje się w prezentacji i promocji niezależnych filmów fabularnych, dokumentalnych, krótkometrażowych oraz projektów studenckich z całego świata. Festiwal obejmuje coroczne edycje sezonowe oraz dwa główne wydarzenia z pokazami finalistów w kinie Cinema du Parc. W 2026 roku jedna z głównych odsłon festiwalu odbyła się 10 maja.
MIFF przyznaje nagrody w kilkudziesięciu kategoriach.