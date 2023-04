"WSJ": ponad 40 państw wzywa do uwolnienia amerykańskiego dziennikarza Evana Gershkovicha

Przedstawiciele ponad 40 państw podpisali się pod skierowanym do władz w Moskwie apelem ambasador USA przy ONZ Lindy Thomas-Greenfield o uwolnienie dziennikarza "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha oraz innych "osób przetrzymywanych z powodów politycznych" - poinformowała w poniedziałek jego macierzysta redakcja. Korespondent został zatrzymany w Rosji i oskarżony tam o szpiegostwo na rzecz Waszyngtonu.

Oświadczenie, o którym pisze "Wall Street Journal", zawiera apel do władz w Moskwie o "uwolnienie osób przetrzymywanych z powodów politycznych i zakończenie drakońskich represji przeciwko wolności słowa, w tym wymierzonych w przedstawicieli mediów". "Niech ta odezwa będzie jasnym komunikatem, że dziennikarstwo nie jest przestępstwem" - podkreśliła ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield, cytowana przez "WSJ".

Ambasador USA w Rosji Lynne Tracy przekazała w poniedziałek, iż po raz pierwszy odwiedziła w więzieniu Evana Gershkovicha. - To pierwszy raz, kiedy mamy dostęp konsularny do Evana od czasu jego bezprawnego zatrzymania ponad dwa tygodnie temu. Czuje się dobrze i trzyma się. Ponawiamy nasze wezwanie do natychmiastowego uwolnienia Evana – powiedziała Tracy w zacytowanym przez Agencję Reutera krótkim oświadczeniu w języku rosyjskim na Telegramie.