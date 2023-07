Ambasador USA odwiedziła więzionego w Rosji dziennikarza

Dziennik nie podał szczegółów spotkania. Odnotował jednak, że doszło do niego nieco ponad tydzień po tym, jak rosyjski sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu dla dziennikarza do 30 sierpnia. Było to drugie spotkanie amerykańskiej ambasador z Gershkovichem, mimo że Waszyngton od dawna publicznie apelował o dostęp konsularny do więzionego reportera, zaś sekretarz stanu USA Antony Blinken mówił, że sprawa ta podnoszona jest przez USA praktycznie każdego dnia.