Nie żyje Eva Schloss. Przybrana siostra Anne Frank zmarła w wieku 96 lat

Eva Schloss zmarła w wieku 96 lat

Król Karol III przekazał, że miał honor znać Evę Schloss, która była współprzewodniczącą dobroczynnej fundacji pomagającej młodym ludziom walczyć z uprzedzeniami.

"Jako młoda kobieta doświadczyła niewyobrażalnych potworności, a mimo to poświęciła resztę swojego życia zwalczaniu nienawiści i uprzedzeń, propagowaniu życzliwości, odwagi, zrozumienia i odporności" - podkreślił Karol III.

A message from The King following the death of Auschwitz survivor, Eva Schloss.



Eva was Anne Frank’s step-sister, and co-Founder and Honorary President of the @AnneFrankTrust, of which The Queen is Patron. The Trust works to empower young people to challenge prejudice. pic.twitter.com/8HEC8lrtYp — The Royal Family (@RoyalFamily) January 4, 2026 Rozwiń Źródło: X

Schloss urodziła się w Wiedniu w 1929 roku jako Eva Geiringer, ale po zajęciu Austrii przez Niemcy uciekła z rodziną do Amsterdamu. Tam zaprzyjaźniła się z Anne Frank, która była w tym samym wieku.

Po zajęciu przez Niemców Holandii spędziła dwa lata w ukryciu, ale jej rodzina została zadenuncjowana i wysłana do Auschwitz. Schloss i jej matka przeżyły obóz, zaś jej brat i ojciec nie.

Po wojnie Eva przeniosła się do Wielkiej Brytanii, wyszła za żydowskiego uchodźcę z Niemiec Zvi Schlossa i osiadła w Londynie. W 1953 roku jej matka wyszła za ojca Anne Frank, która zmarła na tyfus w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen w wieku 15 lat.

