Nie żyje Eva Schloss. Przybrana siostra Anne Frank zmarła w wieku 96 lat

Król Karol III przekazał, że miał honor znać Evę Schloss, która była współprzewodniczącą dobroczynnej fundacji pomagającej młodym ludziom walczyć z uprzedzeniami.
"Jako młoda kobieta doświadczyła niewyobrażalnych potworności, a mimo to poświęciła resztę swojego życia zwalczaniu nienawiści i uprzedzeń, propagowaniu życzliwości, odwagi, zrozumienia i odporności" - podkreślił Karol III.
Schloss urodziła się w Wiedniu w 1929 roku jako Eva Geiringer, ale po zajęciu Austrii przez Niemcy uciekła z rodziną do Amsterdamu. Tam zaprzyjaźniła się z Anne Frank, która była w tym samym wieku.
Po zajęciu przez Niemców Holandii spędziła dwa lata w ukryciu, ale jej rodzina została zadenuncjowana i wysłana do Auschwitz. Schloss i jej matka przeżyły obóz, zaś jej brat i ojciec nie.
Po wojnie Eva przeniosła się do Wielkiej Brytanii, wyszła za żydowskiego uchodźcę z Niemiec Zvi Schlossa i osiadła w Londynie. W 1953 roku jej matka wyszła za ojca Anne Frank, która zmarła na tyfus w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen w wieku 15 lat.
Autorka/Autor: asty/akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: ETIENNE LAURENT/pap/epa