Świat Nie żyje Eva Marie Saint Oprac. Ewa Żebrowska |

Eva Marie Saint Źródło zdj. gł.: PAP/Photoshot

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Eva Marie Saint, jedna z ostatnich gwiazd Złotej Ery Hollywood, laureatka Oscara za "Na nabrzeżach" w reżyserii Elii Kazana i partnerka Cary’ego Granta w "Północ, północny zachód" Alfreda Hitchcocka, zmarła we wtorek w swoim domu w Los Angeles. Miała 102 lata.

Śmierć aktorki potwierdził przedstawiciel rodziny Jeff Sanderson - podał "New York Times". Saint była najstarszą żyjącą laureatką Oscara. Jej kariera w filmie, telewizji i radiu trwała blisko osiem dekad. Do kina trafiła po ośmiu latach pracy aktorskiej, przede wszystkim w telewizyjnych przedstawieniach na żywo. "NYT" podkreśla, że była obdarzona olśniewającą urodą. W dzieciństwie grywała anioły w szkolnych przedstawieniach.

Eva Marie Saint Źródło zdjęcia: Aaron Poole/Photoshot/PAP

Kultowe role i pocałunki z Cary Grantem

Już debiut filmowy przyniósł jej Oscara. W dramacie Elii Kazana "Na nabrzeżach" (1954) zagrała Edie, młodą kobietę zakochującą się w Terrym Malloyu, byłym bokserze i robotniku portowym uwikłanym w działalność skorumpowanego związku zawodowego. W rolę Malloya wcielił się Marlon Brando. Film zdobył osiem Oscarów, w tym za najlepszy film, reżyserię i główną rolę męską.

"NYT" zwraca uwagą, że Kazan wybrał Saint spośród setek aktorek. Reżyser podkreślał jej zdolność ukazania "prostoty i wiary dobrze wychowanych katolickich dziewcząt", ale dostrzegał też temperament pozwalający jej dotrzymać kroku słynącemu z improwizacji Brando. Odbierając Oscara, Saint była w dziewiątym miesiącu ciąży. - Jestem tak podekscytowana, że mogę urodzić właśnie tutaj - żartowała. Jej syn przyszedł na świat dwa dni później.

Kolejną rolę, która przeszła do historii kina, stworzyła w 1959 roku w thrillerze Hitchcocka "Północ, północny zachód". Jako tajemnicza i uwodzicielska Eve Kendall spotyka w pociągu granego przez Cary’ego Granta nowojorskiego specjalistę od reklamy, omyłkowo wziętego za agenta i ściganego za morderstwo. Aktorka żartowała później, że jedną z najłatwiejszych części jej pracy były liczne duble scen pocałunków z Grantem.

Saint wystąpiła także m.in. w "Exodusie" (1960) z Paulem Newmanem, "Rosjanie nadchodzą" (1966) oraz "Superman Returns" (2006), w którym wcieliła się w postać Marthy Kent, ​​przybranej matki Supermana.

Gdy w latach 70. otrzymywała mniej propozycji filmowych, wróciła do telewizji, a w 1990 roku zdobyła nagrodę Emmy. Mimo sukcesu odrzuciła kontrakt na trzy filmy, który, jak zapewniał jej agent, uczyniłby z niej "supergwiazdę". Wolała ograniczyć pracę, kiedy wychowywała dwoje dzieci. - Mam życie i nie toczy się ono na planie filmowym - mówiła. Jej mąż, reżyser telewizyjny Jeffrey Hayden, zmarł w 2016 roku po 65 latach małżeństwa.