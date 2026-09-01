Świat Premier Kanady zachęca do udziału w "najbardziej spektakularnej" imprezie na świecie Maciej Wacławik |

Eurowizja 2026. Przygotowania do konkursu w Wiedniu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA - Neil Hall

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"Kanada weźmie udział w Eurowizji 2027" - napisał Carney, zachęcając we wtorek w serwisie X do zgłoszenia się do udziału w "najbardziej spektakularnym i pełnym rozmachu święcie muzyki na świecie". Szef kanadyjskiego rządu zamieścił we wpisie link do strony publicznej rozgłośni CBC Radio, na której wyjaśniono, jakie wymogi należy spełnić, by móc ubiegać się o reprezentowanie kraju.

Canada is going to Eurovision 2027.



If you have what it takes to represent Canada at the most gloriously over-the-top celebration of music on earth, apply now:https://t.co/ENNAzyR65F pic.twitter.com/DUpdqEAlqq — Mark Carney (@MarkJCarney) August 31, 2026 Rozwiń

Takiego człowieka szukają

CBC Radio podkreśla, że na obecnym etapie poszukiwany jest artysta, a nie utwór. Kanadę może reprezentować jej obywatel lub stały rezydent, który 1 maja 2027 roku będzie miał ukończone 18 lat. Reprezentant powinien mieć doświadczenie w występach na żywo i radzić sobie ze stresem. Mile widziana jest umiejętność posługiwania się oboma językami urzędowymi Kanady, angielskim i francuskim, rozpoznawalność na rynku europejskim, a także aktywna obecność w internecie.

Wśród wymagań wymienionych w podpunktach znajdziemy też "marzenie". "Artysta, którego życiowym marzeniem jest wystąpienie na scenie Konkursu Piosenki Eurowizji. To musi być projekt realizowany z pasją, napędzany pragnieniem pełnego oddania się duchowi konkursu" - przekonuje kanadyjski nadawca.

Zgłoszenia można składać do 9 września. Późną jesienią poznamy nazwiska finalistów. O tym, kto będzie reprezentował Kanadę na Eurowizji, zadecyduje głosowanie w internecie oraz jury złożone z przedstawicieli branży muzycznej. Werdykt poznamy jeszcze w tym roku.

O tym, że Kanada zadebiutuje na Eurowizji, organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców (EBU) poinformowała 1 lipca. 71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w bułgarskim mieście Burgas w maju 2027 roku.