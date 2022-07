Eurostat o pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Polska liderem

Czytaj też: Odziedziczyła dom w Zgierzu, zaprosiła 24 uchodźców. "Tatuś był dobrego serca, to by mu się spodobało"

Unia Europejska wprowadziła w marcu mechanizm tymczasowej ochrony dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Zapewnia on natychmiastową i zbiorową - to jest bez rozpatrywania indywidualnych wniosków - ochronę osobom przesiedlonym, które nie są w stanie wrócić do swojego kraju pochodzenia. Tymczasowa ochrona nie jest równoznaczna z przyznaniem statusu uchodźcy. Osoby objęte tym mechanizmem uzyskują prawo pobytu na rok, dostęp do rynku pracy i zakwaterowania, pomoc medyczną, dostęp do edukacji dla dzieci.