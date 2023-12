Ranking Eurostatu: najszczęśliwsze kraje UE. Polska w ścisłej czołówce

Poziom zadowolenia Europejczyków

Z publikacji wynika, że to Austria jest najszczęśliwszym krajem UE (ogólna satysfakcja z życia jest tam największa)- zdobyła 7,9 punktu. Na drugim miejscu znalazły się Polska, Rumunia i Finlandia z wynikiem 7,7 punktu. "Warto zauważyć że niektóre kraje kojarzone z niskim poziomem dochodów (na co wskazuje np. PKB per capita według parytetu siły nabywczej) w niedawnej przeszłości, takie jak Rumunia i Polska, należą do krajów, w których zadowolenie z życia jest najwyższe, co pokazuje złożoność relacji między subiektywnym samopoczuciem a dobrobytem gospodarczym" - wskazał Eurostat. Jak dodano, na zadowolenie z życia może bowiem wpływać wiele różnych czynników.