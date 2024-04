Gunnar Beck, europoseł skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD), stracił immunitet. Parlament Europejski podjął decyzję o uchyleniu go w związku z domniemaną kradzieżą próbek w jednym z niemieckich domów towarowych. Zdaniem Becka zarzuty wobec niego "są bezpodstawne" i motywowane politycznie.

Chodzi o zdarzenie, do jakiego miało dojść w 2022 roku w domu towarowym w Neuss w zachodnich Niemczech. Według raportu parlamentarnej komisji prawnej, która badała sprawę, Beck miał wejść do sklepu i "wziąć kilka próbek produktów testowych wystawionych do wypróbowania przez klientów, rzekomo w celu zabrania ich bez płacenia za nie". Chociaż sklep zgłosił kradzież, polityk i tak próbował opuścić lokal, ale został zatrzymany przez detektywów sklepowych. Na miejsce wezwano policję, której Beck "miał stawiać opór".