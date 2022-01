Kandydaci na polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ponownie odrzuceni

Ponownie odrzuceni

To już drugi raz, kiedy osoby wskazane przez polski rząd nie otrzymały aprobaty. W kwietniu ubiegłego roku Komitet też nie zgodził się na listę wskazaną przez rząd PiS (kandydaci byli ci sami co teraz). Później Zgromadzenie ostatecznie ją odrzuciło. W trakcie posiedzenia przyznano, że głównym powodem takiej decyzji była nietransparentna procedura wskazania kandydatów. Rada zwróciła się do Polski o wystawienie nowych osób – procedura wyłonienia polskiego kandydata do ETPCz musiała zostać powtórzona.