TVN24: TSUE zajmie się sprawą ekstradycji Polaka podejrzewanego o handel narkotykami

Chodzi o głośną sprawę, w której sąd w Amsterdamie odmówił wydania Polsce mężczyzny podejrzewanego o handel narkotykami. Holenderski sąd ma poważne wątpliwości dotyczące stanu praworządności w Polsce, dlatego skierował w tej sprawie pytania do TSUE. Trybunał nadał sprawie "pilny tryb prejudycjalny".

Sądy "nie mogą już być niezależne od polskiego rządu"

Holenderski sąd nie wydał Polsce mężczyzny, ponieważ miał poważne wątpliwości wobec praworządności w Polsce i niezależności polskich sądów. Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej (IRK) Sądu Okręgowego w Amsterdamie uznała, że od 2017 roku niezależność polskich sądów, a także prawo do rzetelnego procesu, znajduje się pod "coraz większą presją". Wyjaśniono, że w polskim wymiarze sprawiedliwości dochodzi między innymi do ingerencji politycznej w mianowanie prezesów oraz wiceprezesów sądów oraz do przenoszenia sędziów. Zwrócono uwagę, że pod koniec 2019 roku dodano nowe przepisy w zakresie systemu dyscyplinarnego sędziów.