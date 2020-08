Europa pamięta o zagładzie Romów. "Akceptacja zamiast nienawiści, edukacja zamiast brutalności"

We wspólnym oświadczeniu szefowa KE, wiceprzewodnicząca KE do spraw wartości i przejrzystości Viera Jourova oraz unijna komisarz ds. równości Helena Dalli złożyły hołd ofiarom zbrodni nazistów, w tym Raymondowi Gureme'owi - jednemu z ostatnich ocalałych z obozów przejściowych dla francuskich Romów, który zmarł w maju br. w wieku 94 lat.

"Wszyscy żyjemy w jednym świecie"

Uroczystości w okrojonym gronie

Po wybuchu wojny Niemcy zdecydowali o usunięciu Romów i Sinti z Rzeszy. Wysiedlali ich do gett dla Żydów w Generalnej Guberni. Z terenów dzisiejszej Austrii ok. 5 tys. osób trafiło do Łodzi. Krótko potem zostali przewiezieni do ośrodka zagłady Kulmhof i zamordowani.