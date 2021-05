Europejska Agencja Leków dopuszcza szczepionkę Pfizera dla kolejnej grupy wiekowej

Europejska Agencja Leków dopuściła do użytku szczepionkę firmy BioNTech/Pfizer dla młodzieży od dwunastego do piętnastego roku życia.

Po godzinie 16.30 rozpoczęła się konferencja prasowa Europejskiej Agencji Leków (EMA), podczas której ogłoszono zatwierdzenie szczepionki przeciw koronawirusowi Comirnaty firm BioNTech/Pfizer dla osób w wieku od 12 do 15 lat.

EMA podała, że zalecenia dla grupy wiekowej 12-15 lat będą takie same, jakie już są dla grupy 16 plus - szczepionka ma być podawana w dwóch dawkach, domięśniowo, w odstępie co najmniej trzech tygodni.