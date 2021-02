Europejska Agencja Kosmiczna szuka astronautów. Zachęca kobiety i niepełnosprawnych

Nadarza się okazja, żeby dołączyć do załogi Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nie jest łatwo się do niej dostać i polecieć w kosmos, ale próbować można już od marca. Monika Celej sprawdziła, jak można spełnić kosmiczne marzenia. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Dla tych wszystkich, którym marzy się skafander astronauty i loty w kosmos, chyba nie ma lepszego momentu, żeby zacząć te marzenia spełniać. - Mamy załogę astronautów, która cały czas wypełnia swoje zadania. Równolegle potrzebujemy nowych astronautów, żeby zapewnić sobie ciągłość naszych misji – mówi dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Jan Worner.

A to oznacza, że pierwszy raz od ponad dekady nadarza się okazja, żeby dołączyć do załogi Europejskiej Agencji Kosmicznej. Właśnie ogłoszono rekrutację, która zacznie się z końcem marca i potrwa dwa miesiące. - To na pewno jest związane ze zmianą pokoleniową, ale też z intensyfikacją działań, żeby wkrótce latać gdzieś dalej, w kierunku Księżyca albo Marsa – mówi inż. Gordon Wasilewski z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

- To jest pewien rodzaj honoru, bycie astronautą to bardzo wyjątkowa rola i wcale nie jest łatwo zostać astronautą – podkreśla dr Paweł Preś z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dobrze widać to już po kryteriach naboru do Agencji. Na początek najłatwiejsze - trzeba po prostu pochodzić z jednego z krajów członkowskich. Potem zaczynają się schody: wśród wymagań jest wiek, dyplom magistra nauk ścisłych, biegła znajomość angielskiego i drugiego dodatkowego języka, dobra forma fizyczna czy umiejętność pracy pod presją. To wszystko przydaje się właśnie w kosmosie.

Europejska Agencja Kosmiczna prowadzi nabór na astronautów Reuters

"Z tysięcy zgłoszeń zostanie wybrana tylko garstka"

- Oni muszą być specjalistami, którzy będą wykonywać dość zaawansowane projekty badawcze na stacji kosmicznej. Oni tam nie lecą posiedzieć, tylko wykonują konkretne rodzaje badań – dodaje dr Paweł Preś.

- Bądźmy szczerzy, z tych tysięcy zgłoszeń, których się spodziewamy, zostanie wybrana tylko garstka osób, więc szanse na sukces są nikłe, ale to nadal jest wspaniała okazja – przyznaje włoska astronautka Samantha Cristoforetti. To między innymi okazja do kosmicznych spacerów w ramach pracy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej albo do planowanych w ciągu najbliższej dekady regularnych lotów na Księżyc.

- To niezwykłe, jak przesuwamy granice, jak coraz więcej wymagamy od naszych inżynierów, naukowców, astronautów. Bycie częścią takiego zespołu, który zmienia rzeczywistość, to dla mnie przywilej – mówi brytyjski astronauta Tim Peake. W tym roku Europejska Agencja Kosmiczna zaprosiła do współpracy Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski. Nie wyklucza, że do załogi dołączy ktoś niepełnosprawny fizycznie. – Żeby poszerzyć inkluzywność rekrutacji, żeby na przykład wysłać pierwszego paraastronautę w kosmos. ESA zachęca też kobiety do zgłaszania się, bo teraz w zespole jest tylko jedna astronautka – wyjaśnia inż. Gordon Wasilewski.

Wszystkich chętnych czeka sześcioetapowa rekrutacja, która wyłoni najlepszych. Potem jeszcze pewnie długie, wyczerpujące szkolenia. Europejska Agencja Kosmiczna ma w planach zatrudnienie 26 astronautów - sześciu na stałe i dwudziestu rezerwowych.

Monika Celej