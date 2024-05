Europejscy przywódcy w Pradze: potrzebne coraz większe wsparcie Ukrainy

We wtorek wieczorem prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Czech Petrem Fialą, premier Danii Mette Frederiksen, premier Łotwy Eviką Siliną oraz niderlandzkim premierem Markiem Rutte wziął udział w “Szczycie Amunicyjnym” w Pradze, poświęconym czeskiej inicjatywie zakupów amunicji artyleryjskiej dla broniących się przed rosyjską agresją Ukraińców.

Fiala oznajmił, że do czeskiej inicjatywy przystąpiło 15 państw Unii Europejskiej i NATO , które przekazały na ten cel ponad 1,6 mld euro. Dodał, że pierwsze tysiące sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm - dostosowanego do sprzętu NATO - dotrą na Ukrainę w czerwcu. Powiadomił, że władze w Kijowie mogą spodziewać się pierwszej dostawy w ciągu najbliższych kilku dni.

Rutte: apele Ukraińców nie pozostaną niewysłuchane

Polityk przestrzegł, że mimo pewnego rodzaju stabilizacji na froncie, Rosja nie dąży do ograniczenia czy zaprzestania swojej agresji. - Wobec tego nie można teraz zmniejszyć wysiłków czy zaprzestać wsparcia dla Ukrainy, a wysiłek, który podjęły w tym celu państwa Zachodu, musi trwać przez kolejne miesiące - podkreślił Rutte.

Frederiksen: nie możemy ryzykować, że Ukraina przegra wojnę

Wtórowała mu premier Łotwy Evika Silina, która zadeklarowała nieustanne wsparcie Ukrainy tak długo, jak to potrzebne. Podkreśliła, że zbliżające się posiedzenia Rady Europejskiej oraz szczyt NATO w Waszyngtonie powinny być wykorzystane jako okazja do zakomunikowania nieustającej jedności Zachodu ws. Ukrainy i gotowości do zwiększenia wysiłku dla jej wsparcia.