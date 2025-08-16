Europejscy liderzy, Zełenski i Trump. Jest zaproszenie do Białego Domu

Zełenski o szczycie na Alasce. "Liczymy na silną pozycję Ameryki" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Piątkowa rozmowa Trumpa i Putina na Alasce trwała niespełna trzy godziny. Po niej wystąpili razem na konferencji. Tu więcej i tym, co powiedzieli >>>

Później Trump odbył rozmowę z europejskimi liderami, a także Zełenskim.

To nie koniec spotkań i rozmów. W poniedziałek ma odbyć się kolejne.

Spotkanie to jest następstwem piątkowego szczytu Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce. Waszyngton przekonuje, że spotkanie przyniosło postęp, ale nie doprowadziło do porozumienia kończącego konflikt w Ukrainie - zauważa Reuters.

Liderzy porozmawiają najpierw w węższym gronie

W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że na zaproszenie Trumpa złoży w poniedziałek wizytę w Waszyngtonie, gdzie będzie rozmawiał o inicjatywach na rzecz zakończenia wojny. Wyraził też poparcie dla trójstronnego spotkania Ukraina-Ameryka-Rosja.

Na dzień przed wizytą prezydenta Ukrainy europejscy przywódcy i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezmą udział w wideokonferencji w celu omówienia kolejnych etapów rozmów pokojowych w sprawie wojny na Ukrainie – poinformował zaś w sobotę Pałac Elizejski.

Oświadczenie przywódców Europy

Biały Dom przekazał tymczasem, że prezydent USA rozmawiał z sojusznikami z NATO, w tym z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, a także prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jak również z europejskimi liderami - w tym premierem Donaldem Tuskiem.

Potem odbyła się narada europejskich przywódców, którzy wydali wspólne oświadczenie. Napisano w nim, że Trump zdał relację ze spotkania z Putinem. "Przywódcy z zadowoleniem przyjęli działania prezydenta Trumpa na rzecz powstrzymania rozlewu krwi w Ukrainie, zakończenia wojny napastniczej prowadzonej przez Rosję oraz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju" - napisali.

W oświadczeniu zacytowali prezydenta Trumpa, który powiedział, że "nie ma porozumienia, dopóki nie zawrze się porozumienia" ("there's no deal until there's a deal"). "Zgodnie z planem prezydenta Trumpa, kolejnym krokiem muszą być dalsze rozmowy z udziałem prezydenta Zełenskiego, z którym spotka się on wkrótce" - dodano.

"Pragniemy również wyrazić naszą gotowość do współpracy z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskiem przy organizacji trójstronnego szczytu wspieranego przez Europę" - oświadczyli liderzy.

